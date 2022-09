COMUNE DI SALERNO. E’ IN ARRIVO IL DIRETTORE GENERALE: A BREVE LA SCELTA DEL NOME

Per il Comune di Salerno si prospetta, nelle prossime settimane – forse anche prima – una novità amministrativa che, fino ad oggi, a Palazzo di Città, non si era mai vista: si tratta dell’introduzione della figura del Direttore Generale, una super carica che avrà il compito di coordinare e compulsare le attività dei singoli settori e dei singoli dirigenti. Di certo, accanto ai compiti amministrativi e burocratici, al Direttore Generale spetteranno anche funzioni di carattere politico, per garantire il completamento del programma presentato dal Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli nella primavera del 2021. Chi sarà il primo Direttore Generale del Comune di Salerno ? Circolano alcuni nomi ma, di certo, si tratta di una figura di comprovata esperienza amministrativa, maturata anche nel settore privato, con una chiara ed evidente connotazione politica.

