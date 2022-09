VERSO IL GOVERNO MELONI: IL 14 ELEZIONE PRESIDENTI CAMERE, POI LE CONSULTAZIONI DEL PRESIDENTE MATTARELLA

Per iniziare il giro di consultazioni – che sarà molto rapido, stando alle voci che giungono da Roma – preliminare alla composizione del nuovo Governo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrà attendere prima l’elezione dei Presidenti delle Camere, i primi ad essere ricevuti al Quirinale. Le previsioni dicono 14 Ottobre, il giorno giusto per l’elezione dei Presidenti che, in prima battuta, richiede una maggioranza qualificata, difficile da raggiungere. Una volta eletti i Presidenti del Senato e della Camera dallo staff di Mattarella partiranno gli inviti per le consultazioni che, presumibilmente, si terranno tra il 15 ed il 16 di Ottobre: già nella serata del 16 potrebbe arrivare l’incarico per Giorgia Meloni ed entro il 19 ci potrebbe essere già il giuramento dei Ministri. L’idea della leader di Fdi è quella di procedere per gradi: prima i Ministri, poi, nella settimana successiva, la composizione delle Commissioni al Senato ed alla Camera, l’elezione dei rispettivi uffici di presidenza e, solo dopo, la nomina dei Sottosegretari e dei Vice Ministri.

