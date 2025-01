VICENDA ALFIERI. IL COMUNE DI CAPACCIO PARTE CIVILE NEL PROCESSO, MARTEDI’ 4 FEBBRAIO LA PRIMA UDIENZA

Il Comune di Capaccio Paestum ha deliberato la costituzione di parte civile nel processo che, martedi’ 4 Febbraio, avrà inizio, dinanzi ai magistrati del Tribunale di Salerno e che vede tra gli imputati il Sindaco e Presidente della Provincia Franco Alfieri. Un atto dovuto ? O una reale frattura tra la maggioranza bulgara legata al Sindaco sospeso e lo stesso Alfieri ? La decisione, giunta nel pomeriggio di ieri, ha, di certo, scosso gli ambienti politici del centro della Piana del Sele, anche perchè, da tempo, si rincorrono le voci sulle imminenti dimissioni di Alfieri dalla carica di Sindaco di Capaccio che, qualora dovessero giungere prima della metà di febbraio, porterebbero il Comune al voto in Primavera. E, proprio nello stesso periodo, in caso di dimissioni, si dovrebbero tenere anche le elezioni per il Presidente della Provincia di Salerno. Insomma, sono ore di grande attesa tanto al Comune di Capaccio quanto a Palazzo Sant’Agostino dove, questa mattina, si terrà una seduta del Consiglio Provinciale.

