CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. TUTTO IL CENTRO DESTRA UNITO PER LE PROSSIME ELEZIONI

“Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i coordinatori cittadini delle forze politiche di centrodestra all’esito del quale è stata confermata la ferma volontà di presentarsi uniti alle prossime elezioni comunali che vedranno interessata la città di Cava de’ Tirreni e che si svolgeranno nella primavera 2026.”.

E’ quanto riportato, in una nota, dai rappresentanti di FDI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati della città di Cava de’ Tirreni.

All’incontro hanno partecipato Bruno D’Elia per Noi Moderati, Gianpio De Rosa per Fratelli d’Italia, Biagio Manzo per la Lega e Pasquale Senatore per Forza Italia. Durante il confronto è stata stabilita una linea comune che si basa su valori condivisi e sull’obiettivo di offrire alla città una proposta amministrativa concreta, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e rilanciare Cava de’ Tirreni.

“La coesione e la sinergia del centrodestra rappresentano un punto di forza fondamentale per dare alla nostra comunità una guida solida e responsabile – dichiarano congiuntamente i coordinatori – Lavoreremo insieme per costruire un programma di governo che metta al centro sviluppo, sicurezza, ambiente e sostegno alle famiglie e alle imprese.”

Questo primo incontro segna l’avvio di un percorso comune che vedrà le diverse forze politiche collaborare per definire candidature e progetti in grado di valorizzare le potenzialità del territorio metelliano, puntando su competenza e rinnovamento.

Il centrodestra si prepara, dunque, ad affrontare compatto la competizione elettorale, offrendo ai cittadini una visione chiara e un’alternativa forte rispetto alla gestione attuale della città.