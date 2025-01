PARCO CILENTO. STEFANO SANSONE: “MIA ELEZIONE A PRESIDENTE RISULTATO DI DIALOGO APERTO”

“Ringrazio ancora una volta tutti i sindaci e i rappresentanti del territorio che, con grande senso di responsabilità, hanno scelto di sostenere la mia elezione come Presidente della Comunità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il Partito Democratico ha dimostrato, attraverso questo processo, di essere più compatto che mai. Le discussioni e il confronto interno non sono stati segno di divisione, come qualcuno ha voluto far intendere, ma la più alta espressione della democrazia. Questo dibattito aperto ha permesso di trovare una sintesi che ha portato alla condivisione di una scelta chiara e forte, a conferma che il nostro partito è in grado di fare squadra e di lavorare insieme per obiettivi comuni.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Sindaco di Ascea Stefano Sansone, eletto Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Parco del Cilento.

Un dialogo aperto con le altre forze politiche

Questo risultato non rappresenta solo il risultato dell’unità del Partito Democratico, ma anche il frutto di un dialogo aperto e costruttivo con altre forze politiche. Questa condivisione ha permesso di costruire un progetto più ampio e inclusivo per il bene del nostro territorio, dimostrando che visioni diverse possono convergere su obiettivi comuni.

Un’opportunità per il territorio

La mia elezione nasce dalla volontà di dare un senso concreto all’azione della Comunità del Parco, un ente che può e deve essere motore di sviluppo sostenibile, tutela del territorio e opportunità per le comunità che ne fanno parte. È tempo di lavorare con determinazione per costruire un futuro migliore per il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni, unendo le forze di tutti i Comuni, piccoli e grandi, senza lasciare indietro nessuno.

Collaborazione e responsabilità

Adesso è il momento di mettere da parte le polemiche e di lavorare insieme. La compattezza del Partito Democratico, unita alla collaborazione con altre forze politiche, dimostra che, quando si dialoga e si condivide una visione, si possono raggiungere risultati importanti per il bene collettivo.

Mi impegnerò al massimo per portare avanti progetti e iniziative che valorizzino la nostra terra, tutelandone la bellezza e offrendo nuove opportunità alle comunità che ne fanno parte.

Ringrazio la larga maggioranza dei rappresentanti che hanno riposto in me la loro fiducia, il Presidente uscente Salvatore Iannuzzi per il lavoro svolto fino a oggi e il nuovo Vice Presidente Giuseppe Orlotti per la collaborazione che ci attende. Insieme possiamo fare grandi passi per il nostro futuro.