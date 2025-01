IMMA VIETRI (FDI): “GIORGIA MELONI INDAGATA, EVIDENTE TENTATIVO MAGISTRATURA DI DELEGITTIMARLA”

“Appena il Governo Meloni ha iniziato ad approvare la riforma della giustizia, ecco la contromossa della magistratura che invia un avviso di garanzia al premier Giorgia Meloni, al Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e ai Ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio sul caso Almasri. Alle coiNcidenze non crede più nessuno”. Lo dichiara in una nota il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Siamo di fronte ad un attacco di una parte della magistratura ad un governo democraticamente eletto, che sta portando avanti a testa alta le riforme promesse agli italiani. È evidente – aggiunge Vietri – il tentativo di delegittimare in particolare il lavoro del Presidente Meloni. Ma devono rassegnarsi: il nostro Premier non è ricattabile. La mia solidarietà a lei, al sottosegretario Mantovano e ai ministri Nordio e Piantedosi. Noi andremo avanti, senza paura, per il bene dell’Italia”.

