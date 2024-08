VIETRI SUL MARE. IL SINDACO DE SIMONE CHIEDE UN MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE

Con una comunicazione tramite posta certificata all’indirizzo del Presidente della Giunta Regionale della Campania On. Vincenzo De Luca ed ai vertici della società di gestione dell’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha ufficialmente chiesto di valutare positivamente l’ipotesi che possa essere inserita, tra gli interventi prioritari in Regione Campania, l’implementazione dello svincolo autostradale di Vietri sul Mare che darebbe un determinante contributo a migliorare la viabilità dell’intera zona ed andrebbe incontro ad evidenti esigenze di sicurezza.

Nella sua richiesta il sindaco De Simone espone la situazione attuale: «Il Comune di Vietri sul Mare, “porta” della Costiera Amalfitana, rappresenta un crocevia centrale per garantire l’accessibilità al sistema costiero amalfitano, visto il suo ruolo di nodo strategico della mobilità su gomma e su ferro dovuto alla presenza della stazione Ferroviarie FS “Vietri – Costa d’Amalfi” e l’uscita autostradale. Il Comune, infatti, è attraversato nel settore nord-orientale dalla autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, con la presenza sul territorio di uno svincolo autostradale in un’unica direzione (ingresso in direzione Napoli e uscita in direzione Salerno). Lo svincolo di Vietri sul Mare, inoltre, costituisce insieme a quello di Castellammare di Stabia il principale accesso ai Comuni della penisola sorrentino-amalfitana. Di fatto il territorio urbano è attraversato, quotidianamente, da migliaia di veicoli/giorno oltre che da merci pesanti che sovraccaricano il traffico veicolare all’interno del centro abitato ed in particolare della direttrice SS18 e del cosiddetto “Viadotto Gatto”. Il nostro territorio, collegato al capoluogo da un’unica strada a doppio senso di marcia (SS18), vive una delicata situazione; la strada in questione, com’è noto, è stata, negli anni, teatro di pericolosi crolli e smottamenti (fortunatamente senza vittime) ma che, in alcuni casi, ne hanno portato alla chiusura, con conseguenti disagi alla popolazione, costretta ad utilizzare, quale via di collegamento per e da Salerno, l’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, con ingresso ed uscita a Cava de’ Tirreni. Le ripercussioni di questi eventi sono risultate così gravi da costringere, al fine di evitare situazioni di pericolo per la popolazione dell’area, all’apertura, senza pedaggio, dei caselli autostradali a Cava de’ Tirreni, al fine di garantire il più veloce deflusso del traffico veicolare. Le conseguenze del blocco della circolazione sulla strada citata hanno avuto riflessi anche sulla rete stradale salernitana, con conseguenti rallentamenti e blocchi, sul traffico e sull‘economia del capoluogo. Situazioni critiche che di fatto rendono i cittadini ed i numerosi turisti che frequentano l’area ostaggi di eventuali e non remoti eventi franosi, sull’unica via di comunicazione tra la Costiera Amalfitana ed il capoluogo».

Per il primo cittadino di Vietri sul Mare risulta necessario l’intervento: «In un’ottica di una politica di gestione del territorio che punti in primo luogo alla sicurezza delle persone fisiche e quindi alla pubblica incolumità, vi invito a valutare positivamente l’ipotesi che possa essere inserito, tra gli interventi prioritari in Regione Campania, l’implementazione dello svincolo autostradale attualmente presente (ingresso in direzione Napoli e uscita in direzione Salerno) con la realizzazione di rampe di ingresso in direzione Salerno e di uscita in direzione Napoli, al fine di garantire un collegamento diretto con Salerno via autostrada. La realizzazione di quest’opera risulta allo stato l’unica ipotesi percorribile per garantire un’alternativa all’unico fragile collegamento esistente con Salerno».