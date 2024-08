SAN VALENTINO TORIO. AL VIA I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA

Iniziati i lavori per la nuova rete idrica a Via Toria ed a Via Santa Maria delle Grazie. Lunedi hanno avuto inizio i lavori in questione, vhe riguardano la rete idrica in alcune importanti strade della frazione Casatori. Abbiamo ottenuto dalla Gori altri importanti interventi per le nuove reti fognarie in molti punti del paese.

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Gia’ realizzata a Via Silvio Pellico (traversa di Via Tuoro) ed a Via Michelangelo Buonarroti ( traversa di Via Vetice, dove nei prossimi giorni si asfaltera’ pure), ed ora abbiamo iniziato a Via Toria e Via Santa Maria delle Grazie.

Le opere miglioreranno la portata e le pressione idrica in quelle zone ed abbatterenno totalmente le perdite in piattaforma stradale.

Ringrazio di cuore per l’impegno profuso l’ Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Rosanna Ruggiero e la GORI per la disponibilita’ e la collaborazione.