VINCENZO CIAMPI (M5S): “DISASTRO TRASPORTI, DE LUCA SCARICA COLPE SU COVID E GUERRA IN UCRAINA”

“Questa volta De Luca si è superato. Nel consueto teatrino del venerdì il governatore incolpa il Covid e la guerra in Ucraina dello stato in cui versa la Circumvesuviana. Dopo 8 anni di amministrazione fallimentare, De Luca sarebbe capace di scaricare le sue responsabilità persino sugli extraterrestri. Potremmo elencare per giorni i disastri che in questi anni hanno coinvolto una delle linee ferroviarie più importanti della Campania, generando pericolo, paura e stress nei viaggiatori. Qualsiasi giustificazione, da parte di chi avrebbe di dovere di garantire un servizio funzionante e affidabile, è inaccettabile. La situazione di degrado delle infrastrutture, la mancanza di manutenzione, i ritardi cronici, i guasti continui, meriterebbero interventi tempestivi e risolutivi da parte delle istituzioni competenti. Da tempo ci aspettiamo l’azzeramento del management e il commissariamento di Eav, ma per De Luca evidentemente va bene così”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.

