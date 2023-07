NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “LETTERA AL MINISTRO DELL’AMBIENTE PER RITARDI FIUME SARNO”

“Dopo il Prefetto, oggi ho scritto anche al Ministro dell’Ambiente. Anche a lui ho denunciato la vergognosa inerzia della Regione Campania sull’emergenza Sarno, chiedendo un intervento istituzionale forte e deciso da parte del Governo nazionale.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Il silenzio, l’incapacità, le lentezze e gli enormi ritardi della Regione non sono più tollerabili. Migliaia di famiglie e imprese da troppi anni aspettano risposte che puntualmente non arrivano. E questo sia sul piano di un intervento più generale di gestione e contenimento del rischio idrogeologico, sia su quello di una serie di interventi più piccoli, ma comunque in grado di limitare le conseguenze devastanti che si verificano ad ogni pioggia un po’ più intensa. Il caso del ponte Marconi è, da questo punto di vista, emblematico.

È una battaglia, la mia, che non si fermerà e che continuerò a condurre accanto ai cittadini. Vivere in sicurezza e in serenità è un loro sacrosanto diritto. La situazione è drammatica e se la Regione non è in grado di fare la sua parte occorrerà trovare il modo che lo faccia qualcun altro.