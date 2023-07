GIOVANNI GUZZO (PD): “IN CONSIGLIO PROVINCIALE IL NOSTRO NO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA”

Sulla questione la mia posizione è chiara, come ho detto in più occasioni: l’iniziativa di ridisegnare poteri e competenze nel rapporto Stato – Regioni rischia di creare significative differenze all’interno del nostro Paese con un impatto sociale e economico negativo per il Sud. Sono per la salvaguardia dell’unità dell’Italia, per una solida garanzia delle politiche sociali che devono essere uguali in ogni angolo del nostro Paese, per le politiche che puntino al recupero del divario tra Nord e Sud.