VINCENZO DE LUCA: “PER I FONDI COESIONE UNA TASK FORCE E TRIPLI TURNI PER LE IMPRESE VINCITRICI DEGLI APPALTI”

Questa mattina nella sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia la conferenza stampa per elencare i grandi progetti finanziati dal FSC. L’occasione giusta anche per ringraziare i 550 sindaci, gli amministratori e i tanti cittadini che hanno affiancato e sostenuto la Regione nella battaglia di dignità e di autonomia per l’assegnazione dei fondi spettanti alla Campania.

“Un risultato importante” ha sottolineato De Luca ” che richiede ora uno sforzo straordinario per recuperare l’anno perduto: per la realizzazione degli interventi strategici sarà costituita una task force, con esperti in grado di garantire i tempi “da Ponte di Genova”, con triplo turno per le imprese, chiamate a lavorare anche di notte per ultimare i lavori.

E’ un’opportunità straordinaria che la Regione Campania saprà sfruttare al meglio per garantire le strutture, le infrastrutture e i servizi che i cittadini e le famiglie campane meritano.”