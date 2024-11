“Il popolo ha parlato e il discorso è chiuso”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione delle iniziative messe in campo dalla Regione Campania in materia di procreazione medicalmente assistita, a proposito dei risultati delle Regionali in Emilia-Romagna e Umbria. “Mi pare ci sia stato un risultato tranquillo, sereno”, ha aggiunto De Luca, che rivolge poi gli auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti, Michele De Pascale e Stefania Proietti.

