VINCENZO SERVALLI: “SCUSE AI SINDACI COSTIERA PER MANCATA APPROVAZIONE CONSORZIO SOCIALE”

Il Sindaco Vincenzo Servalli, interviene sul Consiglio Comunale e il voto sull’A.S.C.C.C.A.

“Ritengo doveroso scusarmi con i cavesi, i Sindaci e i cittadini della Costiera Amalfitana per la mancata approvazione in Consiglio Comunale degli atti costitutivi dell’ Azienda Speciale Consortile per la gestione associata di servizi fondamentali per i cittadini. Una pagina vergognosa per la nostra Assise piegata da ideologismi ipocriti, beghe personali ed il desiderio di assestare un colpo all’Amministrazione. Non era questo l’argomento giusto e si è presa una decisione che non sarà priva di conseguenza”.