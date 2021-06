VOTO AI 18ENNI ANCHE AL SENATO: IN ATTESA DELL’ULTIMO PASSAGGIO PER L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE

Ieri l’ultimo voto favorevole alla Camera dei Deputati, adesso c’è da portare il provvedimento, per l’ultimo esame, al Senato e poi sarà legge: cade l’ultimo vincolo di età per il voto alle elezioni politiche e dalla prossima tornata elettorale i 18enni potranno votare anche per l’elezione del Senato della Repubblica e non solo per la Camera dei Deputati. Il provvedimento rimuove l’ostacolo, contenuto in Costituzione, che prevedeva il raggiungimento del 25esimo anno di età per poter votare per l’elezione del Senato della Repubblica dove, per la candidabilità, esiste ancora il vincolo del 40esimo anno di età. Il sistema precedente aveva, in alcune occasioni, creato piccole discrasie tra i risultati della Camera dei Deputati e quelli del Senato della Repubblica, per il quale c’era un elettorato passivo piu’ ridotto.

