NAPOLI. BASSOLINO ALL’ANTICA: INIZIA LA CAMPAGNA ELETTORALE CON UN COMIZIO IN PIAZZA

Antonio Bassolino parte, con la sua campagna elettorale, all’insegna della tradizione politica: un comizio di piazza, nel pieno rispetto delle normativa anti covid, il prossimo 16 giugno. L’ex Sindaco e Presidente della Regione Campania, che da settimane continua ad attraversare a piedi tutti i rioni di Napoli, ha scelto di affidarsi alla tradizione: nessuna presentazione on line ma un semplice ritorno alla Piazza ed al contatto vero con gli elettori del Comune di Napoli. L’appuntamento di Antonio Bassolino è per il 16 Giugno alle 18:00 in Piazza Carità.

