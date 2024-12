VOTO M5S, PASSA LA LINEA CONTE: ADESSO PER LE REGIONALI IN CAMPANIA SI PUNTA SU ROBERTO FICO

Il rivoto sulla Costituente del Movimento 5 Stelle, che si è concluso nella tarda serata di ieri, ha visto prevalere, ancora una volta, tra gli iscritti la linea di Giuseppe Conte che, in attesa di una eventuale scissione di Beppe Grillo, resta, saldamente, alla guida del M5S. Da oggi, dunque, si entra nel vivo anche per le trattative in vista delle prossime elezioni Regionali, a cominciare dalla Campania dove il nome sul quale il Movimento 5 Stelle punta, per unire tutto il Campo Largo, è quello dell’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Eliminato, con il voto di ieri, il vincolo del doppio mandato, Fico torna in campo, nella sua Campania, dove è stato già candidato Presidente nel 2010, agli albori della storia politica del Movimento 5 Stelle. Adesso a Conte toccherà avviare il dialogo con tutte le altre forze del Centro Sinistra, a cominciare dal Partito Democratico.

