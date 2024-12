DALLA PROVINCIA DI CASERTA FULVIO MARTUSCIELLO LANCIA LA CORSA VERSO LE REGIONALI 2025

Oltre 200 persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata da Forza Italia a San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, evento che di fatto ha segnato l’avvio della campagna elettorale per le elezioni regionali in Campania. Presenti, tra gli altri, le due candidate di Forza Italia Lucia Vuolo e Sonia Palmeri. “Fulvio Martusciello è il nostro leader, il leader di un partito senza correnti in cui tutti ci riconosciamo,” ha detto Lucia Vuolo, sottolineando l’unità del partito in Campania. “Comincia il nostro viaggio. Il segretario di FdI, Antonio Iannone, ha compreso che con un candidato di destra non si vince, e questo è un buon primo passo. La strada è quella che abbiamo indicato noi. Io sento la responsabilità di indicare un percorso,” ha detto Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia.

