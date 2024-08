ZES UNICA MEZZOGIORNO. IL MINISTRO FITTO NOMINA GIOSY ROMANO COORDINATORE UNICO STRUTTURA

Dal ruolo di Commissario Straordinario della Zes in Campania a quello di Coordinatore Unico della Zes per tutto il mezzogiorno d’Italia: per l’avvocato di Brusciano Giosy Romano, nella giornata di oggi, è arrivata la importante nomina da parte del Ministro per la Coesione Raffaele Fitto. Romano, avvocato amministrativista, già Sindaco di Brusciano, sostituisce Antonio Caponnetto che, di recente, si è dimesso dall’incarico per motivi personali.

Tra i primi a congratularsi con Romano il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: ” La nomina dell’avv. Giosi Romano a coordinatore della Zes Unica del Mezzogiorno, è il riconoscimento all’importante lavoro fatto nel coordinamento della Zes della Campania. Al netto di problemi di competenze istituzionali e di rapporti con le Regioni, soprattutto in materia urbanistica, è una scelta che può aiutare a dare concretezza ed efficacia operativa alla Zona Economica Speciale Unica meridionale.”