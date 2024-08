IMMA VIETRI (FDI): “ZES UNICA, DAL GOVERNO NUOVO FINANZIAMENTO PER CREDITO DI IMPOSTA”

“Il rilancio del Sud Italia continua ad essere una priorità del Governo Meloni. Il Consiglio dei ministri di oggi, infatti, ha approvato una disposizione che incrementa da 1,6 miliardi di euro ad oltre 3,2 miliardi l’entità delle risorse disponibili per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zes unica del Mezzogiorno dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024. Una cifra record mai stanziata prima”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Si tratta di un investimento di cinque volte superiore a quello previsto negli anni dal 2016 al 2020 (pari a 617 milioni di euro annui) per il riconoscimento del credito di imposta Sud (misura agevolativa istituita con la legge di bilancio 2016 e sostituita, a partire dal 1° gennaio 2024, dal credito di imposta per gli investimenti nella Zes Unica) e di tre volte superiore a quello previsto negli anni 2021 e 2022 (pari a 1.053,9 milioni di euro) e nell’anno 2023 (pari a 1.467 milioni di euro, di cui solo 1,3 miliardi di euro effettivamente utilizzati). Ringrazio il Presidente Meloni e il Ministro Fitto per questo corposo intervento che mette anche a tacere le falsità raccontate dalle opposizioni. Il Governo Meloni crede realmente nello sviluppo del Sud Italia e, al contrario dei governi Pd-M5S, lo sta dimostrando con i fatti”, conclude Vietri.

