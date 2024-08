SAN VALENTINO TORIO. VENERDI’ 9 AGOSTO LA CONSEGNA DEL NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO

Venerdi 9 Agosto ore 20.00 inaugurazione del Parcheggio di Piazza Mons. Arsenio Salerno, a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

Anche questi lavori sono ormai ultimati e venerdi 9 Agosto, dopo la cerimonia di inaugurazione, riapriremo questo parcheggio all’ uso pubblico, per offrire a cittadini e visitatori un’ opera nuova, piu’ sicura ed efficiente.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Alle chiacchiere, come sapete, rispondiamo con i fatti.

A noi piace poco blaterare, ci teniamo di piu’ a realizzare e a concretizzare opere e servizi per il paese.

In poco tempo abbiamo programmato, progettato e finanziato l’.opera con fondi del bilancio comunale.

Poi l’ affidamento dei lavori e la realizzazione degli stessi in tempi record.

Un’ opera importante che restituiamo alla citta’, per aumentare i posti auto messi a disposizione della comunita’ e soprattutto per consentire agli esercenti della zona di avere maggiore ricettivita’.

In questo modo abbiamo completato un’ opera di riqualificazione di un’ area importante del paese, gia’ iniziata nel primo mandato, ovvero Piazza Mons. Arsenio Salerno e le sue aree limitrofe (Via Porto, Via Annunziata, Via Sottosanti).

Ringrazio di cuore per l’ impegno profuso l’ Assessore alla Manutenzione e al Patrimonio Raffaella.Zuottolo, l” Arch. Onofrio Abronzo Responsabile Servizio Manutenzioni, i dipendenti ed i collaboratori dell’ Ufficio che hanno partecipato al procedimento,, l’ impresa esecutrice dei lavori ed i tecnici che hanno progettato, diretto e collaudato l’ opera.