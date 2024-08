DE LUCA AL GAY PRIDE DI NAPOLI ? COSTA QUASI 7 PUNTI PERCENTUALI DI CONSENSO DEI CAMPANI

Come anticipato, questa mattina, dal quotidiano Le Cronache, la presenza di Vincenzo De Luca all’ultima edizione del Gay Pride di Napoli, sarebbe costato al Governatore della Campania un calo del 7% nel consenso riscosso tra i cittadini-elettori della Campania.

L’indagine demoscopica, affidata ad una società piemontese, i cui dati saranno resi pubblici nel mese di Settembre, conterrebbe un calo del gradimento per De Luca, proprio legato al suo cambiamento di linea rispetto al Pride, al quale il Presidente della Regione Campania non ha mai partecipato.

Ed, invece, quest’anno la decisione di essere in piazza, in corteo, con tanto di foto ed interviste che, secondo l’anticipazione di Cronache, non avrebbe fatto bene alla salute elettorale di De Luca che, in ogni caso, ottiene il 50% dei consensi tra i cittadini della Campania.