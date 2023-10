A CAIVANO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA CON LA PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE GRATTERI

“Grazie alle persone che lavorano con me, alla segreteria della commissione, ai colleghi dell’antimafia, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Dia, al commissario straordinario e alla commissione prefettizia di Caivano. Grazie particolarmente a Don Maurizio Patriciello e alla Preside Eugenia Carfora. Un grazie speciale ai ragazzi che si sono raccontanti superando diffidenze, distanze, paure e pregiudizi.

Un ringraziamento infinito al Procuratore Nicola Gratteri, al quale tutti abbiamo affidato i sogni di giustizia nel napoletano.”

Lo scrive Chiara Colosimo, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

“Sono felice che il Presidente della Commissione Antimafia abbia voluto portare una delegazione a Caivano. Abbiamo visto e toccato con mano la realtà di ragazzi meravigliosi che, pur venendo da storie difficili, hanno scelto la scuola, il lavoro, lo Stato e la dignità. All’Istituto Morano grazie alla Preside Carfora, a Don Maurizio Patriciello, agli insegnanti, al personale non docente sono spuntate tante ginestre tra la brulla pietra lavica. Il Governo Meloni ci mette la faccia e ha dimostrato che lo Stato fa lo Stato ovunque, soprattutto dove ce n’è più bisogno. In soli 2 mesi sono venuti tanti Ministri, sottosegretari ed esponenti Parlamentari. Dopo appena due mesi è stato convertito in Senato un decreto con un ampio piano di azioni per Caivano e le tante periferie urbane. Saranno

impiegate risorse importanti e lo Stato scaccerà il degrado. Molto importante che insieme a noi ci sia stato anche il neo Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. La squadra dello Stato al suo completo vincerà la sfida”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito e Segretario della Commissione d’Inchiesta Antimafia.