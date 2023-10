LUCIA VUOLO (FORZA ITALIA-PPE): “FORMARE TECNICI E POLITICI PER UTILIZZARE FONDI PNRR”

“In Italia abbiamo un problema grande con le piccole e medie imprese. E’ vero che siamo in un periodo di recessione legato agli eventi internazionali ma, nonostante questo, l’UE riesce a stare vicino sia alle imprese che ai cittadini. Bisogna far comprendere bene cosa sono i fondi europei e quali sono le opportunità che offrono. Nel Mezzogiorno, ad esempio, siamo un po’ indietro perché le Regioni non riescono a dare un supporto adeguato alle politiche europee. Pensiamo alla Campania, che ha una programmazione che si rifà ancora ai fondi 2014-2020 mentre tutti gli altri sono già operativi per i fondi 2021-2027”. Sono le parole di Lucia Vuolo (parlamentare europeo di Forza Italia gruppo PPE), a margine del convegno “Fondi europei diretti e indiretti a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese” promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli.

“Noi, però, non ci lasciamo scoraggiare. Abbiamo la possibilità di usufruire di fondi diretti per dare alle nostre imprese un sostegno. Per fare ciò – ha sottolineato l’eurodeputato Vuolo – occorre tuttavia una grande formazione, anche per i politici, che hanno bisogno di essere preparati su tutto ciò che l’Europa può dare. Negli enti locali mancano figure di questo tipo che possano facilitare la gestione dei fondi del Pnrr, trasformandoli in progetti concreti”.

Share on: WhatsApp