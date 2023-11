A CASERTA LA LISTA DEL PD PER LE PROVINCIALI 2023 NELLE MANI DI SUSANNA CAMUSSO

Sarà il Commissario Straordinario del Partito Democratico di Caserta Susanna Camusso a gestire la composizione della lista del Pd per le Provinciali 2023: la senatrice del Pd, infatti, ha già convocato una riunione con i sindaci ed i consiglieri comunali del territorio per verificare disponibilità ad una candidatura in vista del prossimo appuntamento elettorale.

La stessa Camusso, non piu’ di qualche settimana fa, sempre nel corso di una riunione con gli esponenti del Partito Democratico di Caserta, aveva garantito che il Congresso Provinciale si sarebbe tenuto entro la fine dell’anno 2023. Pare, pero’, che di questa possibilità non vi sia piu’ traccia.