PROVINCIALI 2023. MANDATO DI SEI MESI ? IL GOVERNO PRONTO CON LA RIFORMA ED IL VOTO POPOLARE

C’è la concreta possibilità che il mandato dei Consiglieri Provinciali, che saranno eletti con il sistema di voto di secondo livello nella tornata del prossimo 20 Dicembre, possa durare pochi mesi perchè il Parlamento, entro l’inizio del 2024, dovrebbe approvare la Riforma delle Province e, cosi’ come accaduto con la legge Del Rio, accorciare il mandato degli eletti, restituendo la parola agli elettori per la scelta del Presidente e del Consiglio Provinciale.

E, dunque, gli eletti al termine della consultazione elettorale di mercoledi’ 20 Dicembre, potrebbero rimanere in carica per 6 mesi o, al piu’, fino ad Ottobre del 2024. Pochi mesi di lavoro per i neo consiglieri provinciali il cui compito, tra l’altro, con l’attuale legge, è limitato ad una ratifica delle decisioni monocratiche del Presidente.