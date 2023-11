AVELLINO, COMUNALI 2024. CENTRO DESTRA CON IL SINDACO FESTA ? DE ANGELIS (FI): “UN ACCORDO POLITICO”

Il Centro Destra della città di Avellino apre alla concreta possibilità di sostenere l’attuale sindaco Gianluca Festa, nel corso della prossima tornata elettorale per le Comunali, in programma nella primavera del 2024. Un primo tentativo di intesa è emerso dalla riunione plenaria di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Democrazia Cristiana – il nuovo soggetto politico al quale sta lavorando il parlamentare Gianfranco Rotondi. E che ci sia, davvero, spazio per un accordo tra Centro Destra e Festa viene confermato anche da una lunga intervista che il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Avellino Carmine De Angelis ha rilasciato al quotidiano Il Mattino e nella quale lo stesso esponente del partito degli Azzurri evidenzia come l’intesa deve passare attraverso un accordo di carattere politico. Dunque, ad Avellino, a cominciare dal prossimo anno, potrebbe nascere un vero e proprio laboratorio politico nel quale le forze di Centro Destra ragionano e si accordano con liste civiche ed anche con movimenti di centro sinistra, che sono, pero’, lontani dal Partito Democratico di Vincenzo De Luca.

