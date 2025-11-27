A META’ DICEMBRE IL CONGRESSO PROVINCIALE DEL PD SALERNO: TUTTI CON GIOVANNI COSCIA

Si terrà a metà Dicembre il Congresso Provinciale del Partito Democratico di Salerno. L’assemblea degli iscritti sarà chiamata ad eleggere il nuovo Segretario Provinciale, il successore di Vincenzo Luciano che, negli ultimi anni, ha avuto il compito di guidare il Pd in Provincia di Salerno. Si prospetta, come era facile immaginare, un congresso unitario con la mozione unica che indicherà il nome di Giovanni Coscia, attuale Dirigente Provinciale del Pd, quale nuovo Segretario Provinciale del partito.

Per il futuro segretario provinciale del Pd la sfida delle Comunali della Primavera del 2026: Cava de’ Tirreni, Pagani ed Angri ma, anche, probabilmente, la sfida del Comune di Salerno, con il ritorno a Palazzo di Città dell’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.