MARTINO D’ONOFRIO: “INVESTIRE SULLA CULTURA PER PROTEGGERE IL NOSTRO FUTURO”

Al Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno, ho partecipato al convegno dedicato al mese dell’Educazione Finanziaria. Abbiamo discusso di temi cruciali, ma uno in particolare mi sta a cuore: il valore della consapevolezza.”
Lo scrive il Consigliere Provinciale del Partito Democratico Martino D’Onofrio.
Saper gestire le proprie risorse non significa solo “risparmiare”. Significa costruire un argine contro le vulnerabilità: contro la trappola della ludopatia, che distrugge famiglie intere; contro le truffe online, che colpiscono spesso i più fragili; contro lo spreco, per imparare a dare il giusto peso alle cose.
Come delegato all’Istruzione, credo fermamente che la scuola debba essere il primo luogo dove si impara l’indipendenza, anche economica. Educare alla parsimonia e all’etica finanziaria significa crescere cittadini liberi, capaci di dire no alle illusioni del guadagno facile.