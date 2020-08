Il Sindaco di Positano Michele De Luca ha firmato una ordinanza con la quale rinvia l’apertura delle scuole, sul territorio comunale, a partire dal 24 Settembre. Questo per consentire lo svolgimento delle operazioni di voto senza interferire sulle lezioni delle scuole che, in caso di apertura il 14 settembre, dovrebbe chiudere il 19 per l’allestimento dei seggi. A Positano si voterà anche per le elezioni comunali.

