AD AVELLINO FDI SENZA GENNARO SANGIULIANO MA CON UN NUOVO CONSIGLIERE REGIONALE

Gennaro Sangiuliano, oramai ex Ministro, non prenderà parte alla convention regionale di Fratelli d’Italia, in programma ad Avellino il 13 ed il 14 Settembre, ma la novità sarà rappresentata da Pisacane, consigliere regionale che ha lasciato il centro sinistra e la maggioranza del Presidente De Luca per aderire al partito di Giorgia Meloni. Ad Avellino, insieme ai dirigenti regionali di Fdi, ci saranno anche il Ministro della Sanità Schillaci e quello dell’Interno Piantedosi ai quali è stato affidato il compito di tracciare un mini programma per la Campania nei settori della sanità pubblica e della sicurezza. Poi, come ampiamente annunciato, le conclusioni affidate al Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli che, dopo le dimissioni di Sangiuliano, resta il primo nome di Fdi per la candidatura alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni dell’autunno 2025.

