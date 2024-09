BATTIPAGLIA. IL PARTITO DEMOCRATICO SMENTISCE IL SOSTEGNO AL SINDACO CECILIA FRANCESE

La crisi politica dell’amministrazione Francese è sotto gli occhi di tutti ma le beghe interne e le guerre di posizioni sono cose che, allo stato attuale, non ci riguardano.

In questi anni, riteniamo di esserci distinti come l’unica forza politica realmente plurale e democratica, e con le idee ben chiare: occuparci dei numerosi problemi che interessano la nostra città, dando risposte concrete ai cittadini. Dal nostro canto ci siamo impegnati affinché la nostra città potesse beneficiare degli interventi di bonifica delle discariche, della rimodulazione dei Pics per evitare di perdere altri fondi, del progetto del nuovo Ospedale, del Masterplan, del progetto di metropolitana leggera che collegherà Battipaglia all’aeroporto e al capoluogo di provincia.

Lo scrivono, in una nota, i dirigenti cittadini del Partito Democratico di Battipaglia.

Questo governo cittadino, invece, si sta dimostrando, giorno dopo giorno, sempre più irresponsabile mettendo a rischio interventi fondamentali per la nostra città programmati e previsti sia dalla Regione che dalla Provincia. Ci sarebbe bisogno di intervenire sul sociale, sulla sicurezza, sulle infrastrutture, cercando di ridisegnare una città a misura d’uomo e all’avanguardia, anziché fomentare attriti politici e guerre tra bande.

Dormano sonni tranquilli gli altri: siamo all’opposizione; sempre distinti e distanti da quest’amministrazione e da chi pensa di far politica sulle divisioni e le spartizioni ma saremo sempre disponibili ad un confronto democratico sui tanti problemi che attanagliano la nostra città e provando a costruire qualcosa di buono e utile per il nostro futuro.