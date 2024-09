GLI AZZURRI DELLA CAMPANIA INVADONO BELLARIA PER L’EVENTO AZZURRA LIBERTA’ 2024

C’è la Campania Azzurra al gran completo a Bellaria per l’edizione 2024 di Azzurra Libertà, la Festa Nazionale dei Giovani di Forza Italia che, quest’anno, arriva alla vigilia della campagna elettorale per le Regionali in Umbria, Toscana e, soprattutto, Emilia Romagna. Capitanati dal Coordinatore Regionale della Campania Fulvio Martusciello, i dirigenti forzisti giunti da tutta la Regione sono davvero numerosi: la parlamentare Annarita Patriarca, il sottosegretario Tullio Ferrante, i coordinatori provinciali D’Agostino e Celano, ma anche tanti altri a partire dalla responsabile Regionale per le Disabilità ed il Sociale Rossella Sessa, il Coordinatore Provinciale dei Giovani di Forza Italia Pietro Costabile.

Domani, intanto, con l’intervento di Antonio Tajani si concluderà l’edizione 2024 di Azzurra Libertà: tante le attese sul possibile passaggio che il Coordinatore Nazionale di Forza Italia potrebbe fare anche sulla vicenda delle Regionali 2025 in Campania, per le quali, già qualche giorno fa, è stato indicato come candidato Presidente l’attuale europarlamantare Fuvlio Martusciello