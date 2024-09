A SAN VALENTINO TORIO UNA FIACCOLATA PER RICORDARE I GIOVANI MORTI IN INCIDENTI STRADALI

Il Comune di San Valentino Torio ha condiviso e patrocinato l’ iniziativa del Forum dei Giovani, per ricordare i nostri ragazzi prematuramente scomparsi sulla strada a causa di incidenti.

Il tutto per ricordare i nostri cari ragazzi, ma anche per sensibilizzare alla sicurezza stradale ed alla pratica dello sport come aggregazione giovanile e sociale.