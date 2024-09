MERCATO SAN SEVERINO. L’AUGURIO DEL SINDACO SOMMA PER LA SCUOLA: “MENO TIKTOK, PIU’ STUDIO”

Per tanti sarà una prima volta, la scoperta di un nuovo mondo, per molti altri il prosieguo di un cammino già intrapreso da consolidare con impegno, sacrificio, costanza.

Per tutti c’è una strada da percorrere con spirito di curiosità, sete di conoscenza, entusiasmo di apprendere, per affrontare la vita fuori dall’aula in maniera consapevole e adeguata.”

Lo scrive Antonio Somma, Sindaco di Mercato San Severino, in una lettera pubblica indirizzata a tutto il mondo della scuola per l’inizio del nuovo anno scolastico.