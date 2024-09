LUCA CASCONE (DE LUCA PRESIDENTE): “GIA’ 87.000 RICHIESTE DI STUDENTI PER ABBONAMENTI TRASPORTI GRATUITO”

Sono già 87.000 le richieste per gli abbonamenti gratuiti per gli studenti della Campania compilate sul sito di Unicocampania.

Un dato di grande valore che dimostra e testimonia l’importanza di questa misura fortemente voluta dalla Regione Campania, prima regione in Italia a renderla operativa e disponibile per gli studenti e per le proprie famiglie.

E’ possibile richiedere l’abbonamento direttamente sul sito di Unico Campania fino al 20 dicembre.

Lo scrive, sulla sua pagina Fb, il Consigliere Regionale del Gruppo De Luca Presidente Luca Cascone.