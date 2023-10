AD AVELLINO IL 22 OTTOBRE LA GIORNATA CONCLUSIVA DI ITALIA VINCENTE DI FDI

Rinviata per il lutto nazionale proclamato alla morte del Presidente Emerito Giorgio Napolitano, la seconda giornata dell’evento nazionale Italia Vincente, organizzato in tutte le Regioni, da Fratelli d’Italia, si terrà domenica 22 Ottobre ad Avellino, a partire dalle 9:15, all’interno dei saloni dell’Hotel de la Ville. Nel programma, prima dell’intervento in video conferenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è previsto l’intervento del Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli che affronterà il delicato tema dell’energia, del Piano Mattei e della politica estera del Governo di Giorgia Meloni. Presenti tutti i parlamentari di Fratelli d’Italia della Campania, insieme al Coordinatore Regionale Antonio Iannone.

