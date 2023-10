PROVINCIALI 2024. SETTIMANA DECISIVA PER LA RIFORMA, MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE RIUNIONE UPI A L’AQUILA

E’ una settimana decisiva per la riforma delle Province che, al momento, resta ferma all’interno della Commissione Affari Costituzionali del Senato, in attesa di essere discussa per l’ammissione degli emendamenti. La priorità che il Governo Meloni ha inteso dare alla legge sull’Autonomia Differenziata ha fatto scalare, in secondo piano, il tema della Riforma delle Province, con il ritorno al voto popolare per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale. Una situazione di stallo che, con ogni probabilità, sarà chiarita mercoledi’ 11 Ottobre, a L’Aquila, dove si terrà l’assemblea Nazionale dell’Upi, l’Unione delle Province d’Italia, alla quale prenderanno parte anche i Ministri Fitto e Zangrillo, insieme al sottosegretario Ferro. Ai rappresentanti del Governo sarà chiesto di conoscere il futuro delle Province, considerato che la maggior parte degli Enti, in caso di mancata approvazione della riforma, dovranno procedere alla convocazione delle elezioni di secondo livello entro la fine del 2023.

