AGORA’ DEMOCRATICA A BELLIZZI: VENERDI’ 29 CON MIMMO VOLPE SI PARLA DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE

Venerdì 29 Aprile ore 10.00 Arena Troisi. Un incontro nazionale per evidenziare tutte le criticità sull’accoglienza e l’inclusione. Oltre ad affrontare il tema della cittadinanza attiva per i nati in Italia. Agorà democratica per valorizzare la ricchezza della diversità. Saranno presenti ex vice ministri e presidenti di commissioni parlamentari. Porterà il proprio contributo anche l’ANCE Salernitana. Metterà in evidenza le difficoltà di inserire nel mercato del lavoro alcune categorie di immigrati. L’agorà di Bellizzi rientra tra le più qualificate della provincia di Salerno per i temi sull’immigrazione. Il gruppo dell’associazione Ubuntu le nuove generazioni di italiani saranno i testimonial di un processo inclusivo nel percorso quotidiano. Inoltre chi da sempre è sul campo della formazione e della mediazione culturale come gli operatori della Rada, il gruppo di cooperative sociali che anche in queste ore è impegnata sul fronte dell’accoglienza del popolo Ucraino. Inclusione è la parola d’ordine.

Share on: WhatsApp