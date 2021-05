AL SENATO GLI ESPONENTI DI “ALTERNATIVA C’E'” OCCUPANO L’AULA DURANTE LA NOTTE

E’ durata una nottata l’occupazione dei banchi del Senato da parte del gruppo L’Alternativa c’è. I

quattro senatori, ex M5S, Luisa Angrisani, Margherita Corrado, Bianca Laura Granato e Mattia

Crucioli, dopo aver trascorso l’intera notte seduti in aula in segno di protesta, hanno terminato

l’occupazione dei banchi del governo a Palazzo Madama dopo aver trovato un accordo con il

Presidente del Senato Elisabetta Casellati, Questo consentirà loro di intervenire durante i lavori pur

non costituendo una componente.

“La Giunta per il Regolamento del Senato lo scorso 11 Maggio aveva deciso di non riconoscere la

parola in dissenso dal Gruppo Misto a noi senatori de L’Alternativa c’è- dichiara la senatrice Luisa

Angrisani. Non potevamo accettare che i nostri interventi in aula fossero decisi, di volta in volta, dai

capigruppo degli altri partiti- continua la Angrisani-, da qui la nostra decisione di occupare i banchi

fino a questa mattina quando abbiamo sospeso la protesta a seguito dell’intervento della Presidente

Casellati. La Presidente, dopo averci ricevuto, si è impegnata a proporre alla prossima Capigruppo,

che si terrà già oggi, di concedere un tempo massimo per il gruppo Misto di dodici minuti, per

quattro interventi in dissenso da tre minuti ciascuno. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante-

spiega soddisfatta la Angrisani- in questo modo ogni componente interna al Misto, anche se non

formalmente costituita, può esprimere il proprio dissenso. Non ci resta ora che attendere la

decisione dei Capigruppo, altrimenti siamo pronti a nuovi gesti plateali a difesa dei nostri diritti”

conclude la Senatrice Luisa Angrisani.