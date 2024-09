ALDO PATRICIELLO (LEGA): “COOPER STANDARD DI BATTIPAGLIA, SUBITO UN TAVOLO PER SALVARE POSTI DI LAVORO”

“Difronte a qualsiasi crisi aziendale è compito della politica fare tutto il possibile affinché sia scongiurato il rischio licenziamenti. Questo vale per la Coooper Standard Automotive come per ogni altra realtà produttiva: Battipaglia e l’intera Campania non possono permettersi il lusso di perdere il treno della competitività.

Così Aldo Patriciello, europarlamentare e membro del nuovo Gruppo “Patrioti per l’Europa”, a proposito del rischio licenziamento di circa 100 operai della Cooper Standard Automotive, azienda fornitrice strategica del Gruppo Stellantis che in questi giorni ha comunicato di trovarsi in crisi e di poter essere costretta a licenziare quasi 100 unità lavorative.

“Come membro della Commissione Industria del Parlamento europeo da tanti anni – ha dichiarato Patriciello – conosco bene le difficoltà del settore, ma allo stesso tempo sono consapevole dell’importanza di dover fare di tutto per salvare un comparto altamente strategico per il territorio, non solo per i posti di lavoro che crea ma per l’intero settore produttivo regionale. L’unica cosa da fare, però, è non stare con le mani in mano e perdere tempo. Il mio appello è alle istituzioni regionali e nazionali: apriamo immediatamente un tavolo dove si possa discutere con tutte le parti interessate sul futuro dell’azienda e del settore automotive in generale. C’è urgenza di centri di ricerca e sviluppo per favorire un cambiamento di processo produttivo e di prodotto. E servono risorse da destinare agli investimenti. Per la filiera – ha concluso l’eurodeputato – tutto questo è cruciale.