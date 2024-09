DALLA PROVINCIA DI SALERNO NUOVI INTERVENTI PER LA VIABILITA’ NELL’AREA DEL CILENTO

La Provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della sicurezza stradale sulla propria rete viaria. In particolare iniziano a breve a Sacco e Piaggine, rispettivamente sulla SP 342 e sulla SP 388, i lavori di scarifica e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, di adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali e segnaletica stradale. Invece sono previsti interventi di rifacimento segnaletica stradale sulla SS 18, sulla SR 447, sulla SR 267 e sulla SP 44/a, nei comuni di Castelnuovo Cilento, Casalvelino, Ascea e Aquara.

Per il presidente Franco Alfieri è prioritario risolvere i problemi del territorio, per questo la Provincia di Salerno continua a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle comunità per migliorarne la qualità della vita.