ANASTASIO (FDI): “PONTE ASA, LA PROVINCIA NON HA SOLDI? SEMPLICEMENTE VERGOGNOSO”

“Con candore e sconcertante sincerità, il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, oggi, nel corso della seduta del Consiglio Provinciale, ha annunciato di avere pronto il progetto per la ricostruzione del Ponte Asa, in Litoranea, ma di non avere i fondi per bandire la relativa gara di appalto. Tutto questo è semplicemente vergognoso”. E’ quanto dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia Antonio Anastasio.

“Stiamo pagando”, continua Anastasio, “l’assurda riforma delle Province voluta da Renzi & co. che pur lasciando le competenze agli enti provinciali non ha piu’ garantito loro i fondi per strade e scuole. Nei prossimi giorni il nostro partito, che già ha portato la questione all’attenzione del Governo grazie ad una interrogazione del senatore Antonio Iannone, continuerà la sua opera di pungolo nei confronti del Comune di Pontecagnano Faiano, della Provincia di Salerno ed anche della Regione Campania. Il rischio è che un intero pezzo dell’economia locale venga tagliato fuori da ogni tipo di collegamente stradale, nella migliore delle ipotesi, per il prossimo anno”.