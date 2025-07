ANCE SALERNO. NUOVI INCARICHI NAZIONALI PER GLI IMPRENDITORI DEL TERRITORIO

Prestigiosi riconoscimenti per ANCE Salerno. Giovanni Sessa nominato alla guida della tesoreria IN/Arch, Guido Pappalardo eletto nel Consiglio Nazionale ANCE. Il plauso del presidente Fabio Napoli. “La conferma di quanto conti a livello nazionale la nostra territoriale”.

Un trend in crescita, la conferma del buon lavoro portato avanti negli anni, l’attestazione dell’assoluta eccellenza del comparto edile salernitano. L’ANCE Aies Salerno ha vissuto a Roma una giornata per molti versi storica, raccogliendo due importanti riconoscimenti. Giovanni Sessa è stato nominato rappresentante in quota ANCE all’interno del Consiglio Nazionale di IN/ARCH dove ricoprirà il prestigioso incarico di Tesoriere, mentre Guido Pappalardo è stato eletto nel Consiglio Generale di ANCE dove già era in carica il Presidente Fabio Napoli. ANCE Aies Salerno, tra le prime 10 associazioni territoriali a livello nazionale (la seconda del Mezzogiorno dopo Napoli), centra così uno storico traguardo potendo annoverare due Consiglieri all’interno del sistema nazionale, un dato che conferma il percorso di crescita dei costruttori salernitani, la rappresentatività della territoriale a tutti i livelli. “L’elezione di Guido Pappalardo, tra i padri fondatori della nostra associazione, nel consiglio Generale ANCE, di cui già avevo l’onore di far parte, conferma – sottolinea il presidente Fabio Napoli – l’assoluta affidabilità della nostra associazione ma anche l’identica visione prospettica della presidenza Brancaccio”. Di particolare prestigio, poi, l’incarico conferito al costruttore Giovanni Sessa chiamato a ricoprire l’incarico di Tesoriere dell’Istituto Nazionale dell’architettura IN/Arch, ente che promuove e coordina, da oltre 65 anni (fondato da Bruno Zevi ndr) gli studi sull’architettura al fine di valorizzarne i principi e favorirne l’applicazione mediante l’incontro delle forze economiche e culturali del Paese che partecipano al processo edilizio. “E’ la prima volta che un costruttore salernitano viene nominato alla guida di un settore importante e delicato come la tesoreria dell’Istituto Nazionale di Architettura, anche in questo caso – conclude Napoli – un plauso a Giovanni Sessa, imprenditore serio e di comprovata esperienza manageriale, e alla nostra Associazione capace di annoverare al suo interno figure di spicco del panorama edile nazionale”.