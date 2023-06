ANCHE ARMANDO CESARO CON ITALIA VIVA: L’EX CONSIGLIERE REGIONALE CON MATTEO RENZI

Anche l’ex Consigliere Regionale di Forza Italia Armando Cesaro alla corte di Matteo Renzi: l’ex esponente del partito degli azzurri, escluso alle ultime regionali del 2020 per una vicenda giudiziaria che, poi, lo ha visto completamente scagionato, ha scelto di aderire ad Italia Viva ? Pare proprio di si e la sua presenza a Napoli, nel corso dell’assemblea nazionale del partito, non è passata inosservata tanto che in molti parlano di una sua possibile candidatura già in occasione delle prossime elezioni Europee. Di certo Armando Cesaro guarda con attenzione alla scadenza elettorale delle Regionali 2025, quando ci sarà, per lui, il momento del riscatto nei confronti del suo ex partito.

