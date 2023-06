ITALIA VIVA VERSO I CONGRESSI PROVINCIALI E REGIONALI: APPUNTAMENTO IN AUTUNNO

Per Italia Viva l’autunno sarà la stagione dei Congressi per la scelta della classe dirigente provinciale e regionale. L’annuncio è arrivato, direttamente, da Matteo Renzi nel corso della assemblea nazionale di Napoli che ha rappresentato il punto di partenza per la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Europee.

Spazio, dunque, ai congressi provinciali e regionali in tutta la Campania dove il partito di Matteo Renzi punta ad ottenere un risultato molto significativo prima alle Europee del 2024 e poi alle Regionali del 2025.