ANDREA VOLPE (PSI): “DA COMMISSIONE CULTURA PRIMO OK AL LEXSTART SCRITTA DAI GIOVANI”

“La proposta di legge “Iniziative a sostegno della diffusione della musica classica, lirica e del teatro tra i giovani della Campania”, elaborata a gennaio del 2024 nell’ambito del progetto Lex Start da oltre 100 studenti tra i 18 e i 30 anni, è stata approvata dalla Commissione Cultura del Consiglio Regionale. Un passaggio fondamentale, in attesa del prossimo vaglio in Commissione Bilancio: decisivo il voto in aula. La Campania vicina a un traguardo storico: accade per la prima volta in Italia”. Lo sottolinea, in una nota, Andrea Volpe, consigliere della Regione Campania del gruppo consiliare Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani, promotore del progetto.

“È una tappa che emoziona, perché rappresenta la prima legge regionale scritta dai giovani per i giovani”, si sottolinea in una nota. “È già una vittoria. Questi giovani si sono presi cura della bellezza come bene collettivo – spiega Volpe – Hanno osservato la realtà, letto i dati, fatto sintesi, lavorato come una vera squadra. Oggi la Commissione Cultura approva una proposta che porta il loro nome, la loro visione, la loro idea di futuro e di come costruire il loro presente”. La legge intende promuovere progetti, iniziative, percorsi di formazione e fruizione culturale rivolti ai giovani dai 18 ai 34 anni, una fascia che rappresenta quasi un quarto della popolazione campana, in collaborazione con scuole, università, enti locali, fondazioni, imprese e associazioni del territorio.

Share on: WhatsApp