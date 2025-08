DE LUCA CONVOCA I SUOI CONSIGLIERI A NAPOLI TRA ASSENZE STRATEGICHE E VACANZE

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, per la mattinata di martedi’ prossimo 5 Agosto, ha convocato a Napoli, nella sede di Palazzo Santa Lucia, una nuova riunione di maggioranza. Un incontro che, pero’, corre il rischio di far registrare molte assenze tra i consiglieri regionali che compongono la coalizione attualmente in carica a Napoli: alcuni sono già in vacanza, altri potrebbero optare per una assenza strategica. Quale sarà l’argomento all’ordine del giorno ?

E’ probabile che De Luca voglia affrontare, insieme ai consiglieri regionali di maggioranza, il tema delle alleanze per le prossime elezioni regionali, ma anche quello della formazione delle liste che fanno riferimento allo stesso Presidente della Regione.

Pare, infatti, che De Luca, nel corso del colloquio delle scorse settimane con Elly Schlein, abbia chiesto di poter presentare due liste civiche, ma ci sarà spazio solo per una lista di riferimento dell’attuale Governatore.

Resta, poi, aperta la questione del Pd e del Congresso Regionale del partito che, secondo le ultime notizie, potrebbe essere celebrato a settembre, prima delle Regionali, lasciando spazio a Piero De Luca come nuovo Coordinatore in Campania.