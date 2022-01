ANDREA VOLPE (PSI): “REGIONE AL LAVORO PER RISOLVERE PROBLEMI HUB VACCINALI”

“L’immediata e comprensibile reazione dei cittadini campani alla nuova impennata dei contagi è la corsa al vaccino. In diverse zone della provincia registriamo lunghe attese e disagi. In questi mesi la sanità campana ha dato prova di efficienza perché siamo riusciti a gestire una situazione inattesa, un ciclone che poteva spazzare via tutto se si considera che eravamo appena usciti dal commissariamento.”

Lo scrive il Consigliere Regionale del PSI Andrea Volpe.

La pandemia, dunque, ci ha colpiti nel momento più critico. Ma, nonostante questo, non siamo finiti al tappeto. Grazie non solo alla gestione delle autorità competenti, che hanno saputo agire con razionalità all’emergenza, ma anche grazie soprattutto al sacrificio e alla dedizione di uomini e donne che hanno lavorato senza guardare l’orologio, mettendo a rischio anche la loro incolumità.

Che occorra immettere risorse nella gestione della pandemia è fuor di dubbio. Chi deve farlo si sta già adoperando. L’Asl di Salerno sta cercando di rispondere a queste necessità e l’invito che mi sento di fare in queste ore, è quello di non sottovalutare lo sforzo messo in campo, ancora una volta, dalla macchina pubblica.

La situazione è costantemente monitorata e non ho dubbi che, nelle prossime ore, saranno messi in campo tutti gli accorgimenti necessari affinché si possano limitare al minimo i disagi.