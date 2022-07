ANGELO TOFALO (M5S): “DOPPIO MANDATO, PRINCIPIO FONDANTE NOSTRA AZIONE POLITICA”

“È stata un’esperienza incredibile, ho dato ed abbiamo dato il massimo per quasi 10 anni. All’opposizione, in maggioranza, al governo. Ora tocca a tanti altri giovani portavoce ai quali simbolicamente passo il mio testimone. Sono estremamente felice del fatto che non siano state fatte deroghe per un eventuale terzo mandato.”

Lo scrive il deputato del Movimento 5 Stelle Angelo Tofalo.

Questo principio fondante è stato uno dei pilastri della mia azione politica nelle due legislature fatte. Torno a fare l’ingegnere ma, se necessario, sarò sempre disponibile per utili e buoni consigli. In bocca al lupo a tutti e soprattutto in bocca al lupo al nostro Paese